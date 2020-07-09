Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины

Столичная команда прервала гегемонию «Шахтера» в турнире.

Киевское «Динамо» обыграло «Ворсклу» в финале Кубка Украины.

Основное время матча в Харькове закончилось вничью. Команды обменялись голами еще до 30-й минуты, и к финальному свистку счет не изменился – 1:1. В послематчевой серии больше повезло киевлянам – победа со счетом 8:7.

Чемпионат России «Богданыч отжигает». Дзюба показал празднования «Зенита» и спел песню «Ленинграда» с Азмуном 8 ЧАСОВ НАЗАД

Для «Динамо» это 12-я победа в турнире.

Клуб приблизился к рекордсмену – «Шахтеру». «Горняки» выиграли четыре предыдущих турнира и довели счет побед в Кубке до 13.

Судья Каюмов – звезда «Спартака» Бескова и Старостина. Почему он сломал карьеру и покончил с собой?

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат России Уткин – о титуле «Зенита»: «Бюджет – 18 млрд рублей. Все» 12 ЧАСОВ НАЗАД