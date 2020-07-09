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Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины

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Киевское «Динамо»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Столичная команда прервала гегемонию «Шахтера» в турнире.

Киевское «Динамо» обыграло «Ворсклу» в финале Кубка Украины.

Основное время матча в Харькове закончилось вничью. Команды обменялись голами еще до 30-й минуты, и к финальному свистку счет не изменился – 1:1. В послематчевой серии больше повезло киевлянам – победа со счетом 8:7.

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  • Для «Динамо» это 12-я победа в турнире.
  • Клуб приблизился к рекордсмену – «Шахтеру». «Горняки» выиграли четыре предыдущих турнира и довели счет побед в Кубке до 13.

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