«Карпаты» исключены из чемпионата Украины за повторную неявку на матч

«Карпаты»
Фото: Getty Images
У львовского клуба большие проблемы.
Львовские «Карпаты» исключены из розыгрыша чемпионата Украины-2019/20.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, причина – повторный пропуск матча без уважительный причины. Клуб не приехал на календарную игру с «Мариуполем», а позже и на перенесенную встречу с тем же соперником. Оппоненту засчитали победу со счетом 3:0 в обоих поединках. То же касается и оставшихся матчей «Карпат» в чемпионате.
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- В 24 матчах «Карпаты» набрали 15 очков – клуб занимает последнее место в турнирной таблице.
- У команды серьезные финансовые трудности.
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