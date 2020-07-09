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«Карпаты» исключены из чемпионата Украины за повторную неявку на матч

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«Карпаты»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

У львовского клуба большие проблемы.

Львовские «Карпаты» исключены из розыгрыша чемпионата Украины-2019/20.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, причина – повторный пропуск матча без уважительный причины. Клуб не приехал на календарную игру с «Мариуполем», а позже и на перенесенную встречу с тем же соперником. Оппоненту засчитали победу со счетом 3:0 в обоих поединках. То же касается и оставшихся матчей «Карпат» в чемпионате.

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  • В 24 матчах «Карпаты» набрали 15 очков – клуб занимает последнее место в турнирной таблице.
  • У команды серьезные финансовые трудности.

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