Жена бразильца из «Шахтера»: «На Украине много предубеждений насчет чернокожих и геев»

Дети девушки сталкиваются с дискриминацией.

Жена вингера «Шахтера» Дентиньо Дани Соуза рассказала об особенностях менталитета людей на Украине.

Семейство давно живет в стране, и две шестилетние дочери пары ходят в местную школу – их внешние отличия привлекают негативное внимание. «Украинцы холодные и не отвечают на пожелание доброго утра. Здесь много предубеждений насчет чернокожих и геев. Две девочки из старшего класса постоянно показывали язык моим дочерям – я знаю, что это из-за их цвета кожи. Однажды я встретила этих девочек в школьном коридоре и сказала им: «Если вы снова высунете свой язык, я вам покажу», – цитирует девушку Yahoo Esportes.

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«Шахтер» досрочно оформил чемпионство.

У Дентиньо остался один год по контракту.

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