Экс-тренер «Шахтера» Луческу возглавил «Динамо Киев»

Мистер вернулся на Украину, но в другой лагерь.

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо».

Румынский коуч заключил с киевлянами контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. «Соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать», – приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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74-летний Луческу работал в «Шахтере» с 2004 по 2016 годы, выиграл с горняками 8 чемпионатов Украины, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны. В 2009-м он привел «Шахтер» к триумфу в Кубке УЕФА.

В «Зените» специалист продержался всего сезон.

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