Румынскому коучу припоминают 12 лет в «Шахтере» и многочисленные высказывания в адрес клуба-соперника.

Быстров в «Спартаке», Конте в «Интере», теперь – Луческу в киевском «Динамо». Румынский тренер подписал контракт со столичным клубом, хотя в течение 12 лет работал в донецком «Шахтере» и стал местной легендой. Разумеется, на Украине не поняли кадрового решения киевлян – не только рядовые болельщики, но и известные лица.

«Я же говорил! 2020-й – темные времена. Трэш, *** [блин]», – эмоционально отреагировал экс-форвард «Динамо» Артем Милевский и выложил совместную фотку с Луческу.

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«Пускай болельщики «Динамо» зададутся вопросом, насколько президент клуба насмехается над ними и плюет на них. Луческу проработал 12 лет в «Шахтере». У нас в те времена были такие баталии: что он говорил на клуб, как команда играет, на игроков... В общем, что попало. И президент сейчас насмехается над болельщиками «Динамо» таким назначением. Не понимаю, как он будет смотреть им в глаза», – вторит Милевскому его друг Александр Алиев.

«Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу, – твердит великий Олег Блохин, который и играл, и тренировал в Киеве. – Человек, который работал в «Шахтере» 12 лет, наговорил столько про «Динамо», что – ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, «Зените»? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с «Динамо»? Я не забуду, что он говорил о традициях «Динамо», Лобановского и все остальное.

Я считаю, это плевок. Кто угодно – только не Луческу. Для меня лично все равно, кто был бы. Ни при каких условиях [не буду болеть за «Динамо» Луческу]. Я же еще раз говорю: это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через «Динамо» – это плевок, просто плевок».

Мирча Луческу Фото: Getty Images

Ультрас киевского клуба не заставили долго ждать реакцию и заявили о подготовке акций против нового тренера.

«Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес «Динамо» – это плевок в глаза всем болельщикам «Динамо», и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой.

Если у вас хоть капля самоуважения, все, что вам остается в нынешней ситуации – написать заявление на увольнение. Акции протеста не заставят себя долго ждать», – говорится в обращении WBC Boys.

Как отреагировали в руководстве

Президент «Динамо» Игорь Суркис повел себя предсказуемо и теперь отстаивает назначение, причем не всегда в цензурных выражениях.

Игорь Суркис и Олег Блохин Фото: Getty Images

«Идите и работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу, – предложил он фанатам. – Давать советы со стороны может каждый. Учитывайте возможности Ахметова (президент «Шахтера» – Eurosport.ru) и мои. Я в этот клуб ****** [вложил] полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите.

Мне трудно чем-то апеллировать, когда говорите, что Луческу говорил о нас что-то неприятное. Но мы должны понимать, что пока нашим футболом будет руководить Павелко, можем биться головой в стену».

Также Суркис напомнил историю ухода Луческу из «Шахтера», заявив, что тренера выгнали из команды. «Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из «Шахтера» ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть «Шахтер» и доказать Ахметову, что тот был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за динамовские сердца? Хотели иностранного специалиста? Вот», – сказал президент.

Луческу подписал с «Динамо» контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

Он работал в «Шахтере» с 2004 по 2016 годы, выиграл с «горняками» 8 чемпионатов Украины, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны. В 2009-м он привел «Шахтер» к триумфу в Кубке УЕФА.

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