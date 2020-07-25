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Ультрас «Динамо» завязали глаза памятнику Лобановскому – это протест против назначения Луческу

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Памятник Валерию Лобановскому

Фото: Imago

Автор:Eurosport
через час

Акции стартовали – как фанаты и обещали.

Фанаты киевского «Динамо» начали акции против назначения главным тренером клуба Мирчи Луческу, который проработал 12 лет в «Шахтере».

Ультрас завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому, который установлен у клубного стадиона. Они считают, что легендарный динамовец не хотел бы видеть Луческу во главе команды.

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«Это плевок». Легенды киевского «Динамо» в шоке от назначения Луческу, фанаты обещают акции протеста

21 ЧАСОВ НАЗАД
  • Лобановский умер в 2002 году.
  • Он трижды занимал пост главного тренера «Динамо»: с 1973 года по 1982-й, с 1984-го по 1990-й и с 1996-го по 2002-й. Команда 8 раз выиграла чемпионат СССР, стала пятикратным чемпионом Украины и обладателем Кубка Кубков.

«Это плевок». Легенды киевского «Динамо» в шоке от назначения Луческу, фанаты обещают акции протеста

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