Акции стартовали – как фанаты и обещали.

Фанаты киевского «Динамо» начали акции против назначения главным тренером клуба Мирчи Луческу, который проработал 12 лет в «Шахтере».

Ультрас завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому, который установлен у клубного стадиона. Они считают, что легендарный динамовец не хотел бы видеть Луческу во главе команды.

Чемпионат Украины «Это плевок». Легенды киевского «Динамо» в шоке от назначения Луческу, фанаты обещают акции протеста 21 ЧАСОВ НАЗАД

Лобановский умер в 2002 году.

Он трижды занимал пост главного тренера «Динамо»: с 1973 года по 1982-й, с 1984-го по 1990-й и с 1996-го по 2002-й. Команда 8 раз выиграла чемпионат СССР, стала пятикратным чемпионом Украины и обладателем Кубка Кубков.

«Это плевок». Легенды киевского «Динамо» в шоке от назначения Луческу, фанаты обещают акции протеста

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