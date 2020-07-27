Причина понятна – негодование киевской фанбазы.

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку через четыре дня после назначения.

Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу. По его словам, Луческу отметил, что причиной его решения стало отношение к нему со стороны фанатов киевского клуба.

Чемпионат Украины Ультрас «Динамо» завязали глаза памятнику Лобановскому – это протест против назначения Луческу 25/07/2020 В 11:57

«Не могу согласиться с тем, что собственные фанаты действуют против интересов своего клуба. К сожалению, я отказался от сотрудничества с «Динамо». Не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны фанатов, поддержка которых нужна команде. Я никогда не был трусом. Это доказывает моя работа в «Галатасарае» в «Бешикташе», бухарестском «Динамо» и бухарестском «Рапиде».

Мой приезд в «Динамо» никак не связан с финансами, деньги – последнее, что меня интересовало. Я хотел вернуться в футбол, Украину, снова окунуться в эту волнующую и непредсказуемую атмосферу», – сказал Луческу.

В 2004-2016 гг. Луческу работал в донецком «Шахтере», выиграв восемь чемпионатов Украины и Кубок УЕФА-2009.

После ухода из «Шахтера» Луческу работал в «Зените» (2016-2017) и сборной Турции (2017-2019).

«Это плевок». Легенды киевского «Динамо» в шоке от назначения Луческу, фанаты обещают акции протеста

Подписывайся на нас Вконтакте

Футбол В 2002-м Зеленский выступал в КВН в форме сборной России 03/06/2020 В 18:56