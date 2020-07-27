Суркис и агент Луческу опровергли информацию, что Мирча покинул киевское «Динамо»

В столице Украины происходит что-то странное.

Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, опроверг информацию об уходе его клиента с поста главного тренера киевского «Динамо».

«Нет. Это была личная переписка между ним и президентом «Динамо» Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет в Киев. Луческу – главный тренер «Динамо».

Чемпионат Украины Ультрас «Динамо» завязали глаза памятнику Лобановскому – это протест против назначения Луческу 25/07/2020 В 11:57

Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать «Динамо», то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже», – приводит слова Запорожану РИА «Новости».

Информацию о том, что Луческу покинул Киев, не подтвердил и президент «Динамо» Игорь Суркис. «У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации», – цитирует Суркиса «Спорт-Экспресс».

Бывший тренер «Шахтера» Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Ранее медиа опубликовали заявление коуча о том, что он ушел в отставку из-за негативной реакции болельщиков на его назначение.

В 2004-2016 гг. Луческу работал в донецком «Шахтере», выиграв восемь чемпионатов Украины и Кубок УЕФА-2009.

После ухода из «Шахтера» Луческу работал в «Зените» (2016-2017) и сборной Турции (2017-2019).

Жена бразильца из «Шахтера»: «На Украине много предубеждений насчет чернокожих и геев»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат Украины «Это плевок». Легенды киевского «Динамо» в шоке от назначения Луческу, фанаты обещают акции протеста 24/07/2020 В 14:07