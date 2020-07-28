Суркис убедил Мистера, что гнев фанатов – не проблема.

Киевское «Динамо» выступило с заявлением из-за слухов о том, что Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера клуба спустя всего 4 дня после назначения.

Клуб выложил переписку президента клуба Игоря Суркиса с румынским специалистом. Луческу сообщил функционеру, что отказывается от должности, потому что не хочет портить отношения клуба с болельщиками. Суркис ответил, что «волна эмоций части болельщиков «Динамо» не может стать определяющим фактором для будущего команды». Игорь отметил, что его не смущает реакция фанбазы и он настаивает на продолжении сотрудничества.

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«Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как вы. Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба. Уверен, что совместно с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом. До встречи в Киеве», – приводит сайт клуба текст письма Луческу.

Бывший тренер «Шахтера» Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Ранее медиа опубликовали заявление коуча о том, что он ушел в отставку из-за негативной реакции болельщиков на его назначение.

В 2004-2016 гг. Луческу работал в донецком «Шахтере», выиграв восемь чемпионатов Украины и Кубок УЕФА-2009.

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