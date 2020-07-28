Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому. Фанаты проводили его криком «Вали отсюда»

Выдержит ли 74-летний румын такой активный прессинг со стороны ультрас?

Фанаты киевского «Динамо» устроили акцию протеста против нового главного тренера команды Мирчи Луческу.

Ультрас приехали к стадиону имени Валерия Лобановского, куда прибыл и Луческу, чтобы понаблюдать за матчем «Динамо» U-19 против клуба «Денгофф» из Дениховки (4:2). Как сообщает Tribuna.com, фанаты жгли файеры и кричали «А ну-ка, давай, ******* (вали) отсюда». Видео инцидента без цензуры можно посмотреть здесь.

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Перед игрой Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому.

Луческу возглавил «Динамо» пять дней назад. После того, как фанаты начали протестовать против его назначения, румын вроде как подал в отставку, но позже эту информацию опровергли его агент и президент киевлян Игорь Суркис.

В 2004-2016 гг. Луческу работал в донецком «Шахтере», выиграв восемь чемпионатов Украины и Кубок УЕФА-2009.

Ультрас «Динамо» завязали глаза памятнику Лобановскому – это протест против назначения Луческу

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Чемпионат Украины «Это плевок». Легенды киевского «Динамо» в шоке от назначения Луческу, фанаты обещают акции протеста 24/07/2020 В 14:07