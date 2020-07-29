В Лиге Европы от Украины сыграет клуб из села с населением в 1600 человек

Мощный сезон «Колоса» из Ковалевки.

Клуб «Колос» из села Ковалевка Киевской области обыграл в плей-офф украинской Премьер-лиги «Мариуполь» со счетом 1:0 (в дополнительное время) и пробился во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Команда лишь в сезоне-2019/20 дебютировала в элитном дивизионе и сразу же пробилась в еврокубки. После игры тренер «Мариуполя» Александр Бабич подал в отставку.

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«Колос» основан в 2012 году в селе, где проживают 1600 человек.

Стадион клуба вмещает 1850 зрителей.

Домашние матчи команда проводит в Киеве.

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