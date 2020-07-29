В Лиге Европы от Украины сыграет клуб из села с населением в 1600 человек

Колос Ковалевка
Фото: Other Agency
Мощный сезон «Колоса» из Ковалевки.
Клуб «Колос» из села Ковалевка Киевской области обыграл в плей-офф украинской Премьер-лиги «Мариуполь» со счетом 1:0 (в дополнительное время) и пробился во второй квалификационный раунд Лиги Европы.
Команда лишь в сезоне-2019/20 дебютировала в элитном дивизионе и сразу же пробилась в еврокубки. После игры тренер «Мариуполя» Александр Бабич подал в отставку.
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- «Колос» основан в 2012 году в селе, где проживают 1600 человек.
- Стадион клуба вмещает 1850 зрителей.
- Домашние матчи команда проводит в Киеве.
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