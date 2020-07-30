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Мэр Ивано-Франковска подарил украинскую азбуку футболистам, которые дали интервью на русском

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ФК «Прикарпатье»

Фото: From Official Website

Автор:Eurosport
через 29 минут

Три игрока теперь будут корпеть над букварем.

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцынкив подарил украинскую азбуку троим футболистам местного клуба.

О забавном случае сообщает «Мiсто». Букварь получили те футболисты «Прикарпатья», которые после матча с «Металлистом-1925» дали интервью на русском языке. Мэр отреагировал в течение пяти дней после инцидента.

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  • «Прикарпатье» выступает в первом украинской лиге.
  • Видеоинтервью на русском языке уже удалено с украинских сайтов.

(Фото: официальный сайт «Прикарпатья»)

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