Мирча Луческу
Фото: Getty Images
Донецкая страница перевернута, начинается киевская.
Новый главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу выступил на собственной презентации и рассказал о 12-летней работе в «Шахтере» из Донецка.
«Шахтер» для меня – сумасшедшая история. Но уже история – все прошло. Была проделана классная работа. Однако я профессиональный тренер. Чувства – чувствами, но я должен идти вперед. Я пришел из итальянского чемпионата, где тренеры переходили из одной команды в другую. Эмоции остаются, но профессионалы – игроки и тренеры – должны переходить на новый уровень, в новые команды.
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Президент «Динамо» пригласил меня, и я знал, что здесь талантливая молодежь. Мне это нравится. Самое главное – вырастить этих ребят с мыслью о том, чтобы добиться успехов. Удовлетворение нужно получить и от прогресса ребят, и от побед. В футболе все должно быть в удовольствие.
Испытываю большое уважение к тому, что было в «Шахтере». Спасибо президенту, футболистам, болельщикам... Но эта страница перевернута. Начинается новая страница, новая жизнь», – цитирует 75-летнего Луческу Ukraine Football.
- Луческу работал в «Шахтере» с 2004 года по 2016-й.
- Фанаты «Динамо» не приняли тренера и проводят акции протеста.
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