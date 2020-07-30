Донецкая страница перевернута, начинается киевская.

Новый главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу выступил на собственной презентации и рассказал о 12-летней работе в «Шахтере» из Донецка.

«Шахтер» для меня – сумасшедшая история. Но уже история – все прошло. Была проделана классная работа. Однако я профессиональный тренер. Чувства – чувствами, но я должен идти вперед. Я пришел из итальянского чемпионата, где тренеры переходили из одной команды в другую. Эмоции остаются, но профессионалы – игроки и тренеры – должны переходить на новый уровень, в новые команды.

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Президент «Динамо» пригласил меня, и я знал, что здесь талантливая молодежь. Мне это нравится. Самое главное – вырастить этих ребят с мыслью о том, чтобы добиться успехов. Удовлетворение нужно получить и от прогресса ребят, и от побед. В футболе все должно быть в удовольствие.

Испытываю большое уважение к тому, что было в «Шахтере». Спасибо президенту, футболистам, болельщикам... Но эта страница перевернута. Начинается новая страница, новая жизнь», – цитирует 75-летнего Луческу Ukraine Football.

Луческу работал в «Шахтере» с 2004 года по 2016-й.

Фанаты «Динамо» не приняли тренера и проводят акции протеста.

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