Юрий Палыч не увидел в словах президента «Динамо» ничего обидного.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис вспомнил об уходе из команды Юрия Семина, который случился в 2009 году.

«Почему у Семина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь. Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Семин проделал идеальную работу в киевском «Динамо».

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Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», может, он бы и по сей день работал в «Динамо». Второй раз он вошел в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже болельщиков», – заявил Суркис в эфире программы «Мага» на телеканале «112 Украина». Слова функционера приводит Sport24.

«Я очень уважаю Суркиса. Переходя из «Динамо» в «Локомотив», я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес», – заявил Семин в ответ на слова президента «Динамо».

Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2007-го по 2009-й гг., после чего вернулся в «Локомотив».

В 2010-м коуч вновь возглавил киевскую команду, где проработал до 2012 года.

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