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Ди Марцио: «Интер» интересуется защитником сборной Украины

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Виталий Миколенко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Кроме того, футболист приглянулся «Роме».

«Интер» проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Виталию Миколенко.

Об этом на своем сайте сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио. Помимо «Интера», на кандидатуру Миколенко обратили внимание в «Роме». Основной целью, чтобы усилить левый фланг обороны, для «нерадзурри» остается защитник «Челси» Эмерсон.

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  • Миколенко 21 год, он воспитанник «Динамо», выступает за основной состав киевского клуба с 2017 года.
  • На счету футболиста восемь матчей в футболке сборной Украины.

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