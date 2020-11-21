Олимпик Донецк - Заря

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Олимпик Донецк – Заря на Eurosport.ru! 21 ноября 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Игорь Климовский или Виктор Скрипник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Донецк и Заря и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Олимпик Донецк и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

