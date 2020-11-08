Рух Львов
    -
    15:00
    08.11.20
    Арена-Львов
    Ингулец
      Чемпионат Украины • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Рух Львов - Ингулец

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Рух Львов – Ингулец на Eurosport.ru! 8 ноября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ivan Fedyk или Сергей Лавриненко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рух Львов и Ингулец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рух Львов и Ингулец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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