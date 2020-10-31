Колос Ковалевка
    -
    15:00
    31.10.20
    Kolos Stadium
    Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины • Тур 8
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Колос Ковалевка - Олимпик Донецк

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Колос Ковалевка – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! 31 октября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руслан Костюшин или Игорь Климовский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колос Ковалевка и Олимпик Донецк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Колос Ковалевка и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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