Львов
    -
    19:30
    24.10.20
    Арена-Львов
    Днепр-1
      Чемпионат Украины • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Львов - Днепр-1

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Львов – Днепр-1 на Eurosport.ru! 24 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Георгий Цецадзе или Игор Йовичевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Львов и Днепр-1 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Львов и Днепр-1, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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