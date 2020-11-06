Днепр-1
    -
    20:00
    06.11.20
    Днипро-Арена
    Колос Ковалевка
      Чемпионат Украины • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Днепр-1 - Колос Ковалевка

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Днепр-1 – Колос Ковалевка на Eurosport.ru! 6 ноября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игор Йовичевич или Руслан Костюшин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Днепр-1 и Колос Ковалевка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Днепр-1 и Колос Ковалевка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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