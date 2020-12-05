Шахтер
    -
    18:00
    05.12.20
    Олимпийский
    Минай
      Чемпионат Украины • Тур 12
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Шахтер - Минай

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Минай на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Кастро или Василий Кобин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Минай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер и Минай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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