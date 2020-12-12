Ворскла
    -
    15:00
    12.12.20
    Стадион Ворскла
    Минай
      Чемпионат Украины • Тур 13
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ворскла - Минай

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ворскла – Минай на Eurosport.ru! 12 декабря 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Максимов или Василий Кобин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ворскла и Минай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ворскла и Минай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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