Ингулец
    -
    20:30
    29.11.20
    Звезда
    Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины • Тур 11
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ингулец - Олимпик Донецк

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ингулец – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! 29 ноября 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Лавриненко или Игорь Климовский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ингулец и Олимпик Донецк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ингулец и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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