Львов
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    15:00
    05.12.20
    Арена-Львов
    Ингулец
      Чемпионат Украины • Тур 12
      КалендарьТаблица
      • 1-ый тайм
      • Львов
      • Ингулец
      • Sichinava
        34'
      • Mihoubi
        22'
      • Грисьо
        17'
      Перед матчем

      Львов - Ингулец

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Львов – Ингулец на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vitaly Shumsky или Сергей Лавриненко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Львов и Ингулец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Львов и Ингулец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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