Рух Львов
    -
    19:00
    23.09.20
    Арена-Львов
    Шахтер
      Чемпионат Украины • Тур 2
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Рух Львов - Шахтер
      Чемпионат Украины - 23 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Рух Львов – Шахтер на Eurosport.ru! 23 сентября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ivan Fedyk или Луис Кастро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рух Львов и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рух Львов и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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