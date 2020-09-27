Десна
    -
    19:30
    27.09.20
    Stadion Yuriya Gagarina
    Рух Львов
      Чемпионат Украины • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Десна - Рух Львов
      Чемпионат Украины - 27 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Десна – Рух Львов на Eurosport.ru! 27 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексадр Рябоконь или Ivan Fedyk? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Десна и Рух Львов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Десна и Рух Львов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет