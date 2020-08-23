Inhulets Petrove
    -
    14:00
    23.08.20
    Днипро-Арена
    Днепр-1
      Чемпионат Украины • Тур 1
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Inhulets Petrove - Днепр-1
      Чемпионат Украины - 23 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Inhulets Petrove – Днепр-1 на Eurosport.ru! 23 августа 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Лавриненко или Дмитрий Михайленко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Inhulets Petrove и Днепр-1 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Inhulets Petrove и Днепр-1, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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