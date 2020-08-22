Онлайн

Львов - FC Mynai

Чемпионат Украины - 22 августа 2020

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Львов – FC Mynai на Eurosport.ru! 22 августа 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Георгий Цецадзе или Василий Кобин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Львов и FC Mynai и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Львов и FC Mynai, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

