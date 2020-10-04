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Колос Ковалевка - Мариуполь
Чемпионат Украины - 4 октября 2020
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Колос Ковалевка – Мариуполь на Eurosport.ru! 4 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Руслан Костюшин или Ostap Markevych? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колос Ковалевка и Мариуполь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Колос Ковалевка и Мариуполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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