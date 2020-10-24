Олимпик Донецк
    -
    17:00
    24.10.20
    Стадион им. Валерия Лобановского
    Десна
      Чемпионат Украины • Тур 7
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      Олимпик Донецк - Десна

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Олимпик Донецк – Десна на Eurosport.ru! 24 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игорь Климовский или Алексадр Рябоконь? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Донецк и Десна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Донецк и Десна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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