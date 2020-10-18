Александрия
    -
    17:00
    18.10.20
    Ника
    Ингулец
      Чемпионат Украины • Тур 6
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      Онлайн
      Александрия - Ингулец
      Чемпионат Украины - 18 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Александрия – Ингулец на Eurosport.ru! 18 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Шаран или Сергей Лавриненко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Александрия и Ингулец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Александрия и Ингулец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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