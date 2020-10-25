Заря
    -
    20:30
    25.10.20
    Металлург
    Рух Львов
      Чемпионат Украины • Тур 7
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      Заря - Рух Львов

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Заря – Рух Львов на Eurosport.ru! 25 октября 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Скрипник или Ivan Fedyk? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Заря и Рух Львов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Заря и Рух Львов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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