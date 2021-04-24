Львов
    -
    19:30
    24.04.21
    Арена-Львов
    Десна
      Чемпионат Украины • Тур 23
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Львов - Десна

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Львов – Десна на Eurosport.ru! 24 апреля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Anatoly Bezsmertny или Алексадр Рябоконь? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Львов и Десна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Львов и Десна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет