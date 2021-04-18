Ингулец
    -
    14:00
    18.04.21
    Звезда
    Рух Львов
      Чемпионат Украины • Тур 22
      КалендарьТаблица
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      Ингулец - Рух Львов

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ингулец – Рух Львов на Eurosport.ru! 18 апреля 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Лавриненко или Ivan Fedyk? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ингулец и Рух Львов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ингулец и Рух Львов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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