Мариуполь - Олимпик Донецк

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Мариуполь – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! 18 апреля 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ostap Markevych или Юрий Калитвинцев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мариуполь и Олимпик Донецк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Мариуполь и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

