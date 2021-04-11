Поделиться
Перед матчем
Олимпик Донецк - Колос Ковалевка
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Олимпик Донецк – Колос Ковалевка на Eurosport.ru! 11 апреля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрий Калитвинцев или Руслан Костюшин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Донецк и Колос Ковалевка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Олимпик Донецк и Колос Ковалевка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет