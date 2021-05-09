Днепр-1
    -
    17:00
    09.05.21
    Днипро-Арена
    Рух Львов
      Чемпионат Украины • Тур 26
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Днепр-1 - Рух Львов

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Днепр-1 – Рух Львов на Eurosport.ru! 9 мая 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игор Йовичевич или Ivan Fedyk? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Днепр-1 и Рух Львов и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Днепр-1 и Рух Львов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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