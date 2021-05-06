Рух Львов
    -
    19:00
    06.05.21
    Арена-Львов
    Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины • Тур 25
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      Перед матчем

      Рух Львов - Олимпик Донецк

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Рух Львов – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! 6 мая 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ivan Fedyk или Юрий Калитвинцев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рух Львов и Олимпик Донецк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рух Львов и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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