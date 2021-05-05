Александрия
    -
    19:00
    05.05.21
    Звезда
    Колос Ковалевка
      Чемпионат Украины • Тур 25
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Александрия - Колос Ковалевка

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Александрия – Колос Ковалевка на Eurosport.ru! 5 мая 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Шаран или Руслан Костюшин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Александрия и Колос Ковалевка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Александрия и Колос Ковалевка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет