Минай
    -
    14:00
    09.05.21
    Stadion Avanhard
    Ворскла
      Чемпионат Украины • Тур 26
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Минай - Ворскла

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Минай – Ворскла на Eurosport.ru! 9 мая 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Mykola Tsymbal или Юрий Максимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Минай и Ворскла и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Минай и Ворскла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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