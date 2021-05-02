Заря
    -
    17:00
    02.05.21
    Металлург
    Минай
      Чемпионат Украины • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Заря - Минай

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Заря – Минай на Eurosport.ru! 2 мая 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Скрипник или Mykola Tsymbal? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Заря и Минай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Заря и Минай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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