Олимпик Донецк
    -
    19:30
    02.05.21
    Stadion Yuriya Gagarina
    Ингулец
      Чемпионат Украины • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Олимпик Донецк - Ингулец

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Олимпик Донецк – Ингулец на Eurosport.ru! 2 мая 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Калитвинцев или Сергей Лавриненко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Донецк и Ингулец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Донецк и Ингулец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет