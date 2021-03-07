Ингулец - Колос Ковалевка

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ингулец – Колос Ковалевка на Eurosport.ru! 7 марта 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сергей Лавриненко или Руслан Костюшин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ингулец и Колос Ковалевка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ингулец и Колос Ковалевка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

