Фанаты киевского «Динамо» прорвались на матч с «Олимпиком» и оскорбляли Луческу с Суркисом

Мирча Луческу
Фото: Getty Images
Тренеру и президенту досталось по полной.
Ультрас «Динамо» Киев прорвались на матч первого тура УПЛ против «Олимпика» (4:1), который проходил без зрителей.
По ходу первого тайма они жгли файеры и оскорбляли представителей своей же команды – главного тренера Мирчу Луческу и президента Игоря Суркиса. «Суркис – позор «Динамо», «Суркис – *****. Ла-ла-ла-ла», «Луческу, go away».
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- Луческу был назначен главным тренером «Динамо» по итогам сезона-2019/20, в котором киевляне заняли второе место, отстав от «Шахтера» на 23 очка.
- Активные фанаты «Динамо» пообещали Мирче тяжелую жизнь в клубе из-за его прошлого – прежде он на протяжении 12 лет (с 2004-го по 2016-й) работал в «Шахтере».
- Спустя четыре дня после назначения Луческу подал в отставку, но Суркис отговорил его от ухода.
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