Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу опасается за свою жизнь из-за недовольства фанатов его назначением.

По информации Ziare, 75-летний румынский коуч предпочел поселиться на клубной базе в пригороде, а не в роскошной квартире в центре Киева. Луческу желает обезопасить себя от протестных акций ультрас и не хочет связываться с фанатскими группировками.