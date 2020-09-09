Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу опасается за свою жизнь из-за недовольства фанатов его назначением.
По информации Ziare, 75-летний румынский коуч предпочел поселиться на клубной базе в пригороде, а не в роскошной квартире в центре Киева. Луческу желает обезопасить себя от протестных акций ультрас и не хочет связываться с фанатскими группировками.
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- Болельщики недовольны назначением Луческу, так как в течение 12 лет он возглавлял принципиального соперника – донецкий «Шахтер».
- Спустя четыре дня после назначения Мирча подал в отставку, но президент клуба Игорь Суркис отговорил его от ухода.
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