5 ноября на 81-м году жизни скончалась вдова легендарного тренера киевского «Динамо» Валерия Лобановского Аделаида Лобановская.
«С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей.
Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма. Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах», – заявил президент «Динамо» Игорь Суркис. Его слова приводит официальный сайт киевлян.
- Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года. Ему было 63 года.
- Под руководством Лобановского «Динамо» восемь раз выигрывало чемпионат СССР, пять раз – чемпионат Украины, дважды – Кубок обладателей кубков, один раз – Суперкубок УЕФА.