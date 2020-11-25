Фанаты черниговской «Десны» засунули в мусорный бак и прокатили в нем по территории арены директора городского стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко. Помимо катания в мусорке, мужчине разбили голову.

Лидер ультрас «Десны» Богдан Дементов объяснил, за что фанаты так обошлись с Овчаренко.

Чемпионат Украины Скончалась вдова Валерия Лобановского 05/11/2020 В 19:15

«Нам стало известно, что новое руководство стадиона имени Гагарина решило начать свою работу с того, чтобы выгнать со стадиона футбольный клуб «Десна». Клуб, благодаря которому, по сути, существует этот стадион.

Вы хотите преобразования «Десны» в «Олимпик», клуб без города? Но у «Олимпика» хоть есть на то причины, а вы хотите лишить Чернигов футбольного клуба из принципа? За «Десну» (Киев) мы болеть не будем, «Десна» – это Чернигов!

Поэтому просим нового руководителя стадиона озвучить четкую позицию, как он видит дальнейшее развитие ситуации и гарантирует нам поддержку футбола на стадионе. Мы уже проходили этап, когда Александр Овчаренко был директором стадиона, почти 10 лет он руководил стадионом, и что он за этот период сделал для футбола? Ни базы, ни условий для тренировок, ни игрового поля. Зато дом себе построил и машины менял регулярно. Человек, который просто не любит футбол, не может управлять стадионом, на котором футбольная команда – главный актив», – рассказал Дементов UA-football, на который ссылается Depo.Сектор.

«Десна» занимает 4-е место в чемпионате Украины, уступая только «Шахтеру», киевскому «Динамо» и «Ворскле».

На этой же строчке клуб закончил сезон-2019/20.

Чемпионат Украины Луческу живет на базе «Динамо», так как опасается за свою жизнь (Ziare) 09/09/2020 В 12:59