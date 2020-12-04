В начале ноября в матче чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Колосом» произошел конфликт между Селезневым и Игором Йовичевичем. Хорватский тренер сказал, чтобы Евгений говорил с ним на украинском языке. Футболист ответил, что иностранец не может диктовать ему, на каком языке разговаривать.

«Я вообще не конфликтный человек. Во-первых, я извинился. Во-вторых, я так на самом деле считаю – не может мне в моей стране человек говорить, на каком языке мне разговаривать.

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Я эмоциональный человек. Эмоции иногда мешают, а иногда помогают. Я не могу пропустить мимо ушей, если мне что-то не нравится.

Изначально я попросил его на английском, чтобы он не давил на судью. Я уже не помню, как я сказал.

Я его очень уважаю, как тренера. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен. Я очень хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать это? Я живу в свободной стране», – сказал Селезнев в интервью ютью-каналу «Вацко Live».

В 2016 году Селезнев выступал в РПЛ за Кубань».

В УПЛ-2020/21 35-летний форвард провел 8 матчей и оформил 3+1.

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