В конце октября полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко спровоцировал ДТП в Харькове, в результате которого он протаранил три автомобиля. Футболист оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения – норма алкоголя в его крови была превышена в девять раз. По счастливой случайности обошлось без жертв.

Несмотря на тяжесть вины Кравченко, суд обязал игрока заплатить штраф в размере 340 гривен (10 евро) и выплатить судебный сбор на сумму в 420 гривен, пишет телеграм-канал Труха Харкiв.

Чемпионат Украины
«Нынешние не пьют, с ними неинтересно». Милевский в шоке от молодежи
7 ЧАСОВ НАЗАД

Суд признал вину Дмитрия по 124 статье УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и т. д.), но не принял во внимание управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

  • В 2010 году футболист УПЛ и «Севастополя» Владислав Пискун сбил насмерть на BMW беременную прохожую и двух ее детей.
  • Пискуна приговорили к 9 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2015 году.

Романа Широкова приговорили к обязательным работам и штрафу по делу об избиение арбитра

Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport

Чемпионат Украины
Украинский форвард Селезнев: «Хочу говорить на русском. Живу в свободной стране»
04/12/2020 В 22:31
Чемпионат Украины
Ультрас «Десны» засунули директора городского стадиона в мусорку. Клуб хотят выгнать с арены
25/11/2020 В 16:17