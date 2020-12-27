В конце октября полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко спровоцировал ДТП в Харькове, в результате которого он протаранил три автомобиля. Футболист оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения – норма алкоголя в его крови была превышена в девять раз. По счастливой случайности обошлось без жертв.
Несмотря на тяжесть вины Кравченко, суд обязал игрока заплатить штраф в размере 340 гривен (10 евро) и выплатить судебный сбор на сумму в 420 гривен, пишет телеграм-канал Труха Харкiв.
Суд признал вину Дмитрия по 124 статье УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и т. д.), но не принял во внимание управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
- В 2010 году футболист УПЛ и «Севастополя» Владислав Пискун сбил насмерть на BMW беременную прохожую и двух ее детей.
- Пискуна приговорили к 9 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2015 году.