В конце октября полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко спровоцировал ДТП в Харькове, в результате которого он протаранил три автомобиля. Футболист оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения – норма алкоголя в его крови была превышена в девять раз. По счастливой случайности обошлось без жертв.