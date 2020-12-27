Нападающий украинского «Миная» Артем Милевский заявил, что не понимает, почему молодое поколение футболистов не употребляет алкоголь после матчей.



«Нынешние не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. А что вы делаете? В игры играете? Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка.