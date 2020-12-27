Нападающий украинского «Миная» Артем Милевский заявил, что не понимает, почему молодое поколение футболистов не употребляет алкоголь после матчей.
«Нынешние не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. А что вы делаете? В игры играете? Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка.
Для меня это вообще дико. Что нынешняя молодежь делает после игры? Вот Валера Бондарь что делает? Водичка и все?» – сказал Милевский девушке Бондаря Дарье Савиной в программе «
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- 23 декабря Милевский заключил контракт с «Минаем» и заявил, что это последняя команда в его карьере.
- До этого он выступал за брестское «Динамо» и забил 6 мячей в 27 матчах прошлого сезона.
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